'Mali konuda endişe duyuyorum'

Yellen, Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte, ülke ekonomisinin durumu ve ocak ayında yönetimi devralacak ekibin ekonomi gündemi hakkında konuştu.

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Amerikan halkına yük olan yüksek yaşam maliyetlerini azaltmak için attıkları adımlardan bahseden Yellen, yaptıkları yatırımlarla sağlık hizmetleri ve enerji maliyetleri ile ilaç fiyatlarını düşürdüklerini söyledi.

Yellen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin, neredeyse tüm ekonomistlerin, geniş tabanlı tarifelerin uygulanmasının ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağı ve girdileri ithalata dayalı firmalar için maliyet baskısı yaratacağı konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Bu nedenle söz konusu tarifelerin ABD ekonomisinin bazı sektörlerinin rekabet gücü üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini ve ülke halkı için maliyetleri artırabileceğini dile getiren Yellen "Bu, enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemeyi rayından çıkarabilecek ve büyüme üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir strateji." değerlendirmesinde bulundu.

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"FED'İN BAĞIMSIZLIĞINI TEHLİKEYE ATACAK ADIMLAR ATMAK HATA OLUR"

Yellen, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik, Fed Başkanının yalnızca Senato tarafından haklı bir sebep gösterilerek görevden alınabileceğini belirtti.

Fed'in politikaları hakkında yorum yapmanın ve Bankanın bağımsızlığını tehlikeye atacak adımlar atmanın hata olduğunu düşündüğünü ifade eden Yellen, bunun finans piyasalarının, Amerikalıların ve önemli bir kurumun güvenini zedelemeye yol açacağını anlattı.

Yellen ayrıca, görev süresi boyunca ABD'nin mali açığını daraltmada daha fazla ilerleme kaydedilemediği için üzüntüsünü dile getirdi.

Mali sürdürülebilirlik konusunda endişeli olduğunu söyleyen Yellen, "Daha fazla ilerleme kaydedemediğimiz için üzgünüm. Özellikle daha yüksek faiz oranları ortamında olduğumuz şu dönemde açığın düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.