Maliyet Nedir? Muhasebede Bir Ürün Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Arapça kökenli olan maliyet kelimesi dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden biridir. Günlük hayatta bile sık sık kullandığımız maliyet kelimesinin önemi muhasebe alanında da oldukça önemlidir.



Maliyet Nedir?



Maliyet muhasebesi üretimle ilgili giderlerin, gider yerlerine (ya da maliyet merkezlerine) dağıtmakta olan ve gider yerlerinde toplanmış olan bu giderleri de buralarda işlem gören ürünlere yükleyip üretilen ürünlerin toplamda ve birim maliyetlerini hesaplamakta olan muhasebenin bir bölümüdür.

Muhasebeci olan kişiler muhasebeyi genel olarak üç ana bölümde değerlendirilmektedirler,

Bunlar ;

- Genel muhasebe,

- Maliyet muhasebesi,

- Yönetim muhasebesidir.





Bir başka ifade ile maliyet muhasebesi, üretimle ilgili olan her türlü faaliyeti parasal olarak kayıt altına alıp, bunları çeşitli gruplar haline getirip, sınıflandıran yorumlar ve raporlar, üretilen mal ve hizmetlerin yukarda söylenmiş olduğu gibi birim / toplam olarak maliyetlerini hesaplamaktadır.

Maliyet muhasebesinin ilk amacı üretilen ürünlerin birim ve toplam maliyetini hesaplamaktır.



Maliyet Hesaplama Yöntemleri



Literatürde maliyet hesaplama yöntemleri, maliyetlerin saptandığı zamanına, giderlerin yüklenme biçimlerine, amacına ve üretimin yöntemine göre sınıflandırılır.

Maliyet yöntemlerini ya da sistemlerini şöyle sıralamak mümkündür :



1- Maliyetin saptanma zamanına göre;

a) Fiili maliyet sistemi

b) Tahmini maliyet sistemi

c) Standart maliyet sistemi



2- Giderlerin yüklenilme biçimine göre;

a) Tam maliyet sistemi

b) Değişken maliyet sistemi

c) Normal maliyet sistemi

d) Direkt maliyet sistemi



3- Üretimin şekline, biçimine göre;

a) Sipariş maliyet sistemi

b) Safha maliyet sistemi



Burada çok önemli bir noktaya değinmekte fayda vardır, hiçbir zaman tek bir sistem ile üretim maliyeti hesaplamak mümkün değildir. Maliyetlerini üretim biçimlerine göre safha maliyeti ile hesaplanan bir işletme, hesaplamalarını saptanma zamanı dikkate alarak fiili, tahmini veya standart maliyet sistemlerinden biriyle ayni zamanda da giderlerin yüklenme biçimlerine göre de tam maliyet, değişken maliyet gibi yöntemlerden bir tanesini uygulamak zorundadır.