'Mart ayında faiz indirimi olası görünmüyor'

David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomik faaliyetlerinin yakın vadede güçlü kalması gerektiğini, ancak Trump yönetiminin ticaret politikasının etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını öngördü.

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Şu anda birçok ülkeye %10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını bekleyen analistler, gümrük tarifeleri ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı yaratırken, politika belirsizliğinin iş yatırımları için bir rüzgar oluşturacağını savundu.

"Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle Fed'in daha az agresif gevşemesi konut piyasasındaki toparlanmayı frenleyebilir" diyen analistler, tarife kaynaklı enflasyon geçtikten sonra Fed gevşemesinin 2026'da yeniden başlayabileceğini belirtti.