Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Mart ayında faiz indirimi olası görünmüyor'
HaberlerUzmanpara'Mart ayında faiz indirimi olası görünmüyor'

'Mart ayında faiz indirimi olası görünmüyor'

Nomura analistlerine göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında faiz indirimine gitmesi artık olası görünmüyor.

13.02.2025 - 09:20 | | Foreks Haber
'Mart ayında faiz indirimi olası görünmüyor'

David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomik faaliyetlerinin yakın vadede güçlü kalması gerektiğini, ancak Trump yönetiminin ticaret politikasının etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını öngördü.

Haberin Devamı

Şu anda birçok ülkeye %10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını bekleyen analistler, gümrük tarifeleri ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı yaratırken, politika belirsizliğinin iş yatırımları için bir rüzgar oluşturacağını savundu.

"Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle Fed'in daha az agresif gevşemesi konut piyasasındaki toparlanmayı frenleyebilir" diyen analistler, tarife kaynaklı enflasyon geçtikten sonra Fed gevşemesinin 2026'da yeniden başlayabileceğini belirtti.

Hipodrom.com ilk yılında 400 binin üzerinde üyeye ulaştı

Hipodrom.com ilk yılında 400 binin üzerinde üyeye ulaştı

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında yapılacak ibadetler

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında yapılacak ibadetler