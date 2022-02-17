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'Mart, Fed'in ilk faiz artırımı için doğru zaman'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Mart ayı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz artırımı için kesinlikle doğru zaman" dedi.

17.02.2022 - 07:54 |
'Mart, Fed'in ilk faiz artırımı için doğru zaman'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, SiriusXM radyo kanalına yaptığı açıklamada Fed'in faiz artırımlarına mart ayında başlaması ve sonraki adımları veriler temelinde değerlendirmesi gerektiği görüşünü tekrarladı.

"Mart, ilk Fed faiz artırımı için kesinlikle doğru zaman" diye konuşan Daly, "Fed'in faiz artırımı patikası hakkında konuşmaya başlaması ile birlikte finansal şartların bir miktar sıkılaştığını gördük. Finansal şartlarda sıkılaşmanın bir miktar daha devam ettiğini, ekonomiye desteğin doğru seviyeye geldiğini görmek istiyorum" dedi.

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