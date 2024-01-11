'Ethereum ETF onaylanma şansı yüzde 70'

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mayıs ayı sonuna kadar aralarında VanEck, Ark 21Shares ve Hashdex'in de bulunduğu çok sayıda Ethereum spot ETF başvurusu hakkında onay kararı vermesi gerekiyor.

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Dijital varlık avukatı Joe Carlasare, bir Ethereum spot ETF'sinin bu yıl onaylanacağına inanıyor. Joe Carlasare konuyla ilgili "Ancak onay insanların beklediğinden biraz daha uzun sürebilir" dedi.

Carlasare, "Başka bir deyişle SEC'in başvuru sahiplerini her büyük token için ETF başvurusunda bulunmaktan caydıracak bir rehberlik sağlamaya çalıştığını düşünüyorum" diye ekledi.

Carlasare, spot Ehereum ETF'lerinin 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar işlem görmeye başlamayacağına inanıyor.