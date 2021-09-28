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Merkez bankalarına ilişkin dijital para açıklaması

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından hazırlanan raporda, merkez bankası dijital paralarının sınır ötesi ödemelerde zamanı günlerden saniyelere indirebileceği ve maliyetleri de azaltabileceği belirtildi.

28.09.2021 - 11:43 |
Merkez bankalarına ilişkin dijital para açıklaması

Kuruluşun raporunda merkez bankası dijital paraları konusunda yürütülen testlerin halihazırda 3 ila 5 gün arasında süren sınır ötesi ödemeleri birkaç saniyeye indirdiği ifade edildi.

Değerlendirmede merkez bankası dijital paralarının bankalar arası ağda yapılan karmaşık işlemleri ortadan kaldırdığı ifade edilirken, maliyetlerin de yarı yarıya azaldığı vurgulandı. Daha önce testlere Hong Kong ve Tayland Merkez Bankaları'nın katılacağı duyurulmuştu. 

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