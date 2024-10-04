'Merkez bankalarının faiz indirimi hızlanacak'

Fed'in 2024 dördüncü çeyrekte toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngören Deutsche Bank, 3,5 çeyrek sonunda federal fonlama faizinin yüzde 3,25-3,50 seviyesine geleceğini tahmin ediyor.

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ECB'den Ekim ve Aralık aylarında 25'er puanlık faiz indirimleri bekleyen Deutsche Bank, faiz indirimlerinin 2025'in ilk yarısında toplam 75 baz puan olarak devam edeceğini ve faiz oranının yüzde 2,0-2,50 aralığına ineceğini öngördü.

BoE'den 2024 dördüncü çeyrekte sadece 25 baz puan faiz indirimi bekleyen Banka, 2025'te toplam 100 ve 2026'da toplam 75 baz puan faiz indirimi yapılacağını tahmin etti.

Deutsche Bank, BoJ'un ise 2024 dördüncü çeyrek için 25 baz puan, 2025'in ikinci yarısında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve 2026 ilk çeyrekte faizi yüzde 10'a çıkaracağını öngördü.

Banka, S&P 500 için 2024 sonu tahminini 5750 olarak açıklarken, Brent petrolünde fiyatın 2024 dördüncü çeyrekte 77 dolar/varil, 2025 dördüncü çeyrekte ise 60 dolar/varil olacağını tahmin etti.