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Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

06.05.2021 - 14:05 |
Merkez Bankası faizi değiştirmedi

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan  açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

Foreks anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağı tahmininde bulundu.

TCMB, Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz bugünkü seviye olan yüzde 19,00'a yükseltilmiş, Nisan ayında ise beklentilere paralel olarak  sabit bırakmıştı.

TCMB kararında şöyle denildi:

"Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi,  destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin  etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde,  özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme  belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış  gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası  finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet  güçlü seyretmektedir. Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir  miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. İmalât sanayi  faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından  olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak  iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari  kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir  gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar  açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe  karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin  gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde  gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi  desteklemektedir.

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve  enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları  ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı  etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon  beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para  politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul,  politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları  kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe  işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine  ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza  edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki  düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi  yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu  etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının  sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin  oluşacaktır."

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Banka'nın Genel Kurulu ve "Enflasyon Raporu" sunumunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü  göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist  etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde  oluşturmaya devam edeceklerini söylemişti.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 13,81, 12 ay sonrası için yüzde 11,81 ve 24 ay sonrası  için yüzde 9,99 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 12,2, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici  fiyatlarını yıllık %17,14 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 17 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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