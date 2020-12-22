Merkez Bankası Nedir, Görevleri Nelerdir? Kısaca T.C. Merkez Bankası Hakkında Bilgiler

Merkez bankasının ana görevi kamunun ve devletin çıkarı doğrultusunda düzenlemeler yapmaktır. Ayrıca ekonominin rayında gitmesi için elinde birçok yetki ve sorumluluk olan kuruluştur.

Merkez Bankası Nedir, Görevleri Nelerdir?

Merkez bankasının ana görevlerinden birisi tüm para ve kur sistemini düzenlemektir. Bu düzenlemesi yaparken çoğunluğun ve halkın menfaatini düşünmek zorundadır. Merkez bankası ayrıca kâğıt paraların piyasada dolanımından sorumlu olan ve hiçbir merciiyle bağlantılı olmayan bir finans sektörüdür.

Türkiye’de bulunan birçok banka ve kuruluşların ana kaynağını merkez bankası oluşturmaktadır. Çünkü borsa ve ekonomi piyasasında oluşan dalgalanmalar TC merkez bankasının aktiviteleri sonucunda oluşmaktadır.

Kısaca T.C. Merkez Bankası Hakkında Bilgiler

Özellikle merkez bankasının görevleri arasında bulunan madeni para kontrolü ve basma yetkisi son derece önemlidir. Yani eksik veya hatalı basımlar sonucunda piyasada oluşacak olan karışıklıkların önüne geçilmesi gerekir. Ayrıca fazla para basılması durumunda da enflasyon oranı çok fazla yükselecektir. Bu durum ikinci dünya savaşı öncesinde Almanya devletinin yaşadığı ekonomik buhran sonucu doğmasının ihtimali oluşmaktadır.

Merkez Bankasının Görev ve Yetkileri Arasında Neler Vardır?

Merkez bankası fiyat istikrarını sağlamak için bir diz önlem almaktadır. Bu önlemler ve enflasyonun oluşturacağı etkileri minimuma indirmek merkez bankasının ana görevidir. Ayrıca Türkiye devletinde oluşacak döviz kurunun değerlerini belirlemek de görevleri arasında bulunmaktadır. Ödeme sistemlerinin sorunsuz ve çalışması son drece önemlidir. Çünkü ülkede olana ekonomik faaliyetlerinin temelini güven oluşturmaktadır.