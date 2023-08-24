Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı. Banka politika faizini yüzde 17.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı.

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5 seviyesine çıkarmıştı.. Peki yeni faiz kararında piyasanın beklentisi ne yönde? İşte detaylar...

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası bugün saat 14:00’te faiz kararını açıklayacak. Ortodoks politikalara geçiş konusunda istekli ama piyasalara zarar vermeden hareket etmeyi tercih eden TCMB, bundan önceki 2 faiz kararında da piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu toplantıda ise 250 baz puan artışa giderek politika faizinin %20,00 seviyesine getirilmesi bekleniyor.

BORSADA FAİZ KARARI SONRASI YÖN NE OLUR?

Borsa İstanbul’da enflasyon, teşvik ve negatif reel getirinin etkisiyle yükseliş trendi devam ediyor. Merkez Bankası’nın en etkili silahı konumunda yer alan faiz ise etkili bir şekilde kullanılamamakta ve regülasyonlar ve makro ihtiyati politikalarla piyasa işleyişine etki edildiğini düşündüğümüzde Borsa İstanbul’da kar realizasyonları görülse de yönün değişmeyeceği görüşündeyiz.

KKM’DEN ÇIKAN YATIRIMCI BORSAYA YÖNELİR Mİ?

KKM’ye katılım gösteren yatırımcıların daha çok enflasyona karşı alım gücünün düşmesini istemeyen, risk algısı düşük ve daha çok orta yaşın üzerinde bir kesim olduğunu düşünmekteyiz. Buradan çıkan bu karakterdeki yatırımcıların Türk lirası mevduat, fiziki mal alımı veya döviz alımına yönelebileceğini çok az bir kısmının borsaya giriş yapabileceği görüşündeyiz.

ALTIN VE DÖVİZDE BEKLENTİLER NELER?

Altın ve dövizde yükseliş trendinin sürdüğünü ve kesin bir yön değişikliğinin olmadığı görüşündeyiz. Dövizlerdeki ılımlı yükselişin devam edeceğini ve altında da küresel altın fiyatlarına bağlı olarak hareketine devam edeceğini bekliyoruz. Ons altında ABD tahvil faizlerinde görülen yükselişin etkisiyle baskı oluştuğu görüşündeyiz.

Ata Yatırım Hazine Direktörü Yalaz Özkanlı ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası'nın toplantısında Para Politikası Kurulu'nun politika faizini iki yüz elli baz puan artırması piyasa tarafından bekleniyor. Çok önemli bir sürpriz olacağını düşünmüyoruz. O da büyük bir ihtimalle piyasa beklentimden paralel bir artış olacak. Bu faiz kararının çok önemli bir etkisinin piyasada olacağını düşünüyoruz.

Çünkü hala baktığımızda diğer piyasa faizleriyle yani kredi faizleriyle, ikinci el piyasada tahvil faizleriyle ve mevduat faizleriyle çok bağlantılı değil ama tabii ki bir sinyal olacaktır. Önemli olan Para Politikası Kurulu toplantı metninin vereceği mesajlar, önümüzdeki döneme ait. Borsaya baktığımızda son dönemdeki kuvvetli performansından sonra sekiz bin puanı geçmekte, yeni bir hikaye bulmakta zorlandığını görüyoruz. Bunu da gayet normal karşılamak lazım… Seçimden bu yana oldukça kuvvetli bir performans gösterdi ve ikinci çeyrek bilançoları da tamamlandığı için yeni bir beklenti oluşmadan tekrar yukarıya doğru bir hareketin olmasını beklemiyoruz.

KUR KORUMALI MEVDUAT HAKKINDA

Kur Korumalı Mevduat hacminin büyük kısmını oluşturan TL KKM müşterisi, KKM öncesindeki dönemde TL mevduat yatırımcısı olarak değerlendirildiği için bu yatırımcıların TL mevduata geçişinin daha mümkün olacağı beklentisiyle dönüşümün büyük kısmının buradan gerçekleşmesi hedeflenmiş gibi görünüyor. Ancak bu yatırımcı kitlesi belirli bir süredir KKM’deki kur farkını almaya alışmış ve bir anlamda yabancı parada durmanın avantajını keşfetmiş bir kitle haline geldi. Hâl böyleyken, bu kitlenin tekrar düz TL mevduata geçmesi için yüksek düz TL mevduatı ve ilgili dönemde daha istikrarlı ve tahmin edilebilir bir döviz kuru gibi şartların sağlanması gerekebilecektir. KKM dönüşlerinden borsaya yönelecek kısmının ise sınırlı kalmasını daha olası buluyor, borsaya yönelecek yatırımcıların ise sınırlı bir borsa deneyimi olduğu kabulü ile daha çok BIST-100 hisselerine ya da yatırım fonlarına ilgi göstereceğini öngörüyoruz.

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA

Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yapacağı “Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler” isimli konuşmanın içeriğine dair spekülasyonlar altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Geçtiğimiz hafta içinde ABD ekonomisi için denge faiz oranının pandemi sonrasında artmış olabileceğine, ardından ise enflasyon dinamikleri nedeni ile yüksek faizlerin daha uzun süre baki olacağı bir konjonktürün söz konusu olabileceğine dikkat çeken yabancı makaleler takip ettik. Bu makaleler, aslında piyasaların Jackson Hole’da bir Fed yönlendirmesine dönüşebileceğini öngördüğü endişeleri dile getirmiş oldu diyebiliriz. Bu tür bir yönlendirme, doların daha uzun süre güçlü kaldığı, altın için nispeten olumsuz bir ortam oluşturacaktır. Bu nedenle özellikle altın fiyatları açısından bu yıl yapılacak Jackson Hole Sempozyumu'nun sıra dışı bir önem arz etmeye başladığı söylenebilir.