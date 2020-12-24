Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Merkez Bankası rezervleri arttı
24.12.2020 - 15:00 | | AA

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri arttı
ABONE OL

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 387 milyon dolar artışla 49 milyar 799 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Aralık'ta 47 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 242 milyon dolar artışla 40 milyar 765 milyon dolardan 42 milyar 7 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 629 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolardan 91 milyar 806 milyon dolara yükseldi. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020 ile taban puanları: KPSS puanları ile nereye girilir, baraj puanı, memur olmak için kaç puan gerekiyor?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020 ile taban puanları: KPSS puanları ile nereye girilir, baraj puanı, memur olmak için kaç puan gerekiyor?

Sıradaki Haber