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Uzmanpara Yabancı para hesaplara ödenecek faiz düşürüldü
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Yabancı para hesaplara ödenecek faiz düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

07.06.2024 - 13:40 | | Foreks Haber
Yabancı para hesaplara ödenecek faiz düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

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TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.

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