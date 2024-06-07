Yabancı para hesaplara ödenecek faiz düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.
07.06.2024 - 13:40 | | Foreks Haber
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.
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TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.