Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale

TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirdi.

İlk açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerini kullanan Merkez Bankası, ikinci açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" sözlerine yer verdi.

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.