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Merkez Bankası'ndan swap faizi hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'a çıkaran kararının ardından haftalık swapta kullanılan Türk lirası faizini de yüzde 19'a yükseltti.

19.03.2021 - 10:36 |
Merkez Bankası'ndan swap faizi hamlesi

Politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi de yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 19'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taraflı swap işlemleri Mart ayı ortası itibariyle 46 milyar dolara yükselmişti.

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