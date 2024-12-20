Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkez Bankası'ndan yeni X hesabı
HaberlerUzmanparaMerkez Bankası'ndan yeni X hesabı

Merkez Bankası'ndan yeni X hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomik araştırmaların paylaşımı için yeni X hesabı açıldığını duyurdu.

20.12.2024 - 09:02 | | AA
Merkez Bankası'ndan yeni X hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "TCMB Ekonomik Araştırmalar" ismini taşıyan "@TCMB_Arastirma" X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

TCMB'nin X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.

Kartlı ödemeler kasımda yükseldi

Kartlı ödemeler kasımda yükseldi

Polonya medyası: Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor

Polonya medyası: Netanyahu tutuklanmaktan korkuyor