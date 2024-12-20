Merkez Bankası'ndan yeni X hesabı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomik araştırmaların paylaşımı için yeni X hesabı açıldığını duyurdu.
20.12.2024 - 09:02 | | AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "TCMB Ekonomik Araştırmalar" ismini taşıyan "@TCMB_Arastirma" X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.
Haberin Devamı
TCMB'nin X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.