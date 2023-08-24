Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

YÜZDE 90 SÜRPRİZ OLDU

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 90 sürpriz oldu. Bu hafta gelen KKM kararıyla biz şunu tartıştık. Gelecek olan politika faizinin öyle bir yere gelmesi lazım ki bu bankaları TL mevduat vermeye cezbetsin.

Biz burada TCMB’yi daha agresif gördük. Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcıları ile beraber sade, piyasa koşullarına cevap veren, tartışmaları yüzde 90 oranında bitirecek, 'rasyonel politikalara dönülüyor mu?’ meselesini kapatacak bir faiz artışı geldi. KKM’de vadesi bitenler bankalardan daha cazip mevduat faizi alacaklar.

Genel olarak baktığımızda piyasaların beklentisi politika faizinin enflasyona yakınsamasıydı. İşletmelere ucuz yeni kredi kampanyası gelecek. Ben yeni gelen ekibi ciddiye alıyorum. Merkez Bankası başkan yardımcılarından bahsediyorum. Finansal tarafı sıkılaştırırken reel ekonomiyi de rahatlatacak adımlar atacak. Üreticiler için selektif kredi politikası gelecektir diye düşünüyorum."

MEVDUAT FAİZLERİ HAKKINDA

Stratejist Cüneyt Paksoy faiz kararının ardından piyasadaki son durumu değerlendirdi. Paksoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlk adımı önemliydi, ikinci adımı daha ılımlıydı. Piyasayı şaşırtmaya devam ediyor. Sanıyorum 2024’te oluşacak global piyasaların desteğini alana kadar yani Fed’in durması, ECB’nin biraz daha sıkılaşma tarafından geçmesi süreci oluşana kadar kendi imkanlarını maksimum düzeyde kullanmayı hedefliyor. Metinde ifadeler bir önceki metinden farklı değil.

Bundan sonra ben iki şey bekleyeceğim. Bu faiz artışı ile birlikte mevduat tarafında biraz daha yukarıda mevduat faizi oluşacak. Kredi kompozisyonuna yansıyacağı için sıkılaşmanın enflasyon üzerindeki etkisini artırmak istemiş Merkez Bankası.

Bunun dışında bu toplantıda piyasanın beklentisinin önüne geçerek bir miktar kur tarafında yabancıya da sinyal vermiş oldu. Dolar/TL’de gevşeme var. Piyasa kendini bulacaktır.

Metin belli amaç piyasanın önüne geçip piyasa algıları üzerinden yukarı yönlü enflasyon beklentilerini törpülemek.

‘KURDA GERİ ÇEKİLME MERKEZ BANKASI İÇİN FIRSATTIR’

Kurdaki geri çekilme ekstrem faiz artışından dolayı geri çekilme, Merkez Bankası geri çekilmeleri alım yönünde kullanacaktır. Merkez Bankası için bir fırsattır."