Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 192 milyon dolar artarak 75 milyar 101 milyon dolardan 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Ağustos haftasında 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara indi.