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UzmanparaMerkezi yönetim bütçesi açıklandı
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Merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 325 milyar lira, giderleri 1 trilyon 89,7 milyar lira oldu.

16.06.2025 - 12:57 | | AA
Merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

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Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.

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