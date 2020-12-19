Mersis No Nedir, Ne İşe Yarar? Mersis No Nasıl Alınır?

Mersis açılımı merkezi sicil kayıt sistemi olmaktadır. Hem bakanlıklarda hem de borsa kurumlarında bu numaraların bulunduğu ortak veri tabanları bulunmaktadır.



Mersis No Nedir? Ne İşe Yarar?



İlk olarak 2010 yılında Mersin ticaret sicil müdürlüğünde pilot bölge olarak uygulanmaya başlayan mersis, 2015 tarihinden itibaren ise Türkiye genelinde uygulanmaya başlamıştır. Eski kayıtların mersis sistemine aktarılması ile 238 Ticaret sicil müdürlüklerinde kullanılmaya başlamıştır. Yapılan bu temel değişiklikler sebebiyle yazılımda bazı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bunun için ise yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 2017 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır



Mersis numaraları 16 haneden oluşmaktadır ve bu numaraların oluşturulmasından şirketlerin sahip olduğu unvanlara göre kurallar belirlenmiştir Bu kurallar şunları olmaktadır:

Mersis numaraları limited ve anonim şirketlerinde "0" ile başlamaktadır. Daha sonrasında ise bu şirketlerin sahip oldukları vergi numaraları gelir. Son olarak ise "000" ve ya "17, 18, 19" gibi rakamlarla biter

Şahsa ait olan işletmelerde ise mersis numarası şirket sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başlar ve "000, 017, 018" gibi sayılarla biter

Eğer mersis numaraları yukarıda tarif edildiği şekilde verilmemiş bunun yerine karmaşık rakamlardan oluşuyorsa o zaman bu şirketlerin geçici mersis numarası kullandığını göstermektedir. Eğer şirketler bu gibi durumla karşılaşırsa durumu bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüğüne iletmeleri ve kendilerine ait mersis numarası üretilmesinin talep etmeleri gerekmektedir.

2006 yılında projelendirilen ve günümüzde aktif olarak kullanılan mersis sisteminin amacı ise iki farklı fonksiyonu sağlamak olmaktadır. Bu amaçlardan ilki ticari işletmeler ile şirketlerin kayıt, terkin ve değişiklik işlemlerinin elektronik ortamlarda daha az bürokrasi ile yürütülebilmesi ve Ticaret sicilleri ile ilgili gereken bilgilerin düzenli ve güvenli olarak depolanması olmaktadır. Sistemin iki amacı ise tacir, meslek örgütleri, sendikalar, birlikler, dernekler, vakıflar, odalar, tacirler ve serbest meslek erbaplarının ve bunların üst kuruluşlarının tekil numara ile bir sistemde birleştirilmesi olmaktadır. Bu sayede kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri tek bir noktadan ulaşabilmektedir



Mersis No Nasıl Alınır?



Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ticaret versiyonu olan mersis no'yu almak için yapılması gerekenler;

Öncelikle bilinmelidir ki tüm ticari işletmeler ve tüzel kişiler mersis noyu kullanmak zorundadır

Mersis no almak için öncelikle Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesine giriş yapılmalıdır

Daha sonra bu site üzerinde bulunan mersis sistemine giriş yapılması gerekmektedir.

Daha sonra açılan ekrana kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmak gerekmektedir, Bu noktada eğer kullanıcı olarak henüz hesap açmadıysanız, üye ol butonuna tıklamalı ve gerekli bilgileri girdikten sonra üyelik açıp devam etmelisiniz

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra açılan ekrandan ilgili parametre ve bölümleri doldurup kayıt etmeniz yeterli olmaktadır

Bu noktadan sonra sistem otomatik olarak mersis no'yu firmaya atamaktadır.