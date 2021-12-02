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Mester'dan varlık alımlarına ilişkin açıklama

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmayı hızlandırmasına çok açığım" dedi.

02.12.2021 - 07:41 |
Mester'dan varlık alımlarına ilişkin açıklama

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmasına "çok açık" olduğunu, böyle bir adımın Fed'e ihtiyaç olması halinde gelecek yıl faizleri birkaç kez artırabilme imkanı vereceğini söyledi.

Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "Varlık alımlarının azaltılmasını daha hızlı yapmak, eğer enflasyon gelecek yıl ciddi şekilde geriye gelmez ise bizim faiz artırabilir bir pozisyonda olmamız için sigorta ve seçeneklilik satın almak anlamına geliyor" diye konuşan Mester, son verilerin ardından daha hızlı bir varlık alımı azaltımını değerlendirmeye çok açık olduğunu vurguladı.

Mester, "Şu anda, enflasyon yolunda ve istihdam piyasası güçlü. Bizim, gelecek yıl faiz oranlarını birkaç kez artırmaya ihtiyaç duymamız halinde bunu yapabilir durumda olmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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