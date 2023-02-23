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Meta çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Geçen yıl 11 bin çalışanını işten çıkaran Meta Platforms, bu yıl da çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor.

23.02.2023 - 10:03 |
Meta çalışan sayısını azaltmaya hazırlanıyor

Geçen yıl iş gücünün yüzde 13'ünü oluşturan 11 bin çalışanını işten çıkaran Meta, bu yıl da çalışan sayısını azaltabilir.

Washington Post'un haberine göre Meta, küçülme planları çerçevesinde yeni bir işten çıkarma yapacak.

Geçen yıl yapılan işten çıkarmalar Meta'nın 18 yıllık tarihindeki ilk işten çıkarmaları olmuştu.

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