Meta gelirini beklentilerin üzerine çıkardı

İkinci çeyrekte net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 7,8 milyar dolar olurken, dağıtılabilir hisse başına kar 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 2,98 dolara yükseldi. Wall Street analistleri 2,91 dolar hisse başına kar öngörüyordu.

Haziran ayında günlük aktif Facebook kullanıcı sayısı yıllık yüzde 5 artış göstererek ortalama 2,06 milyar oldu.

Meta, 2023 yılı toplam gider beklentisini yukarı yönlü revize etti ve gelirlerin 88-91 milyar dolar arasında olmasını beklediğini bildirdi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptığı değerlendirmede, "İyi bir çeyrek geçirdik. Uygulamalarımızda güçlü bir etkileşim görmeye devam ediyoruz. Llama 2, Threads, Reels, yeni AI ürünleri ve bu sonbaharda Quest 3'ün lansmanı ile bir süredir gördüğüm en heyecan verici yol haritasına sahibiz" diye konuştu.