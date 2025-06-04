Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMeta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması
HaberlerUzmanparaMeta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması

Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi ABD'li teknoloji şirketi Meta, yapay zeka alanında artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptığını duyurdu.

04.06.2025 - 08:34 | | AA
Meta'dan 20 yıllık nükleer enerji anlaşması

Meta'dan yapılan açıklamada, şirketin Constellation Energy ile temiz enerji projesinde iş birliği yaptığı bildirildi.

Haberin Devamı

Meta'nın Constellation Energy ile 20 yıllık nükleer enerji anlaşması yaptığı belirtilen açıklamada, 2027'de başlayacak anlaşmayla 1121 megavatlık emisyonsuz nükleer enerji sağlayan Illinois'deki Clinton Temiz Enerji Merkezi'nin uzun vadeli işletmesinin güvence altına alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, elde edilecek nükleer enerjinin Meta'nın bölgedeki operasyonlarını desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Meta'nın açıklamasında, şirketin nükleer enerjiye yaptığı yatırımların, ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve toplumları geleceğe hazırlayacak yapay zeka inovasyonlarına enerji sağlamak için gereken sağlam altyapıyı oluşturduğu ifade edildi.

Nijerya'daki sellerde 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı

Nijerya'daki sellerde 7 çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı

Hande Erçel'den tekne pozu! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Hande Erçel'den tekne pozu! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı