'Mevcut kömür fiyatları yüksek ve sürdürülemez'

Manook yaptığı açıklamada "Yüksek fiyatları sürdüremeyeceğiz çünkü bu kalkınma için iyi değil, hiç kimse için iyi değil" dedi.

Manook ayrıca mevcut dünya olaylarının enerji geçişini yeniden düşünmeye ittiğini de vurguladı ve büyük finans kuruluşlarının kömürden çıkışa rağmen yeni finansörlerin kömürü fonlamak için ortaya çıktığını kaydetti.