Mevduat Nedir, Türleri Nelerdir? Kısaca Mevduat'ın Tanımı

Her bankanın mevduat faizleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle hesap açmadan önce vadeli mevduat faizleri karşılaştırılmalı ve getirisi en yüksek bankalardan biri seçilmelidir. Bankaların ATM'lerinin nerede olduğuna da dikkat edilmelidir. Acilen para çekilmesi gerektiğinde ATM'lerin eve ya da iş yerine yakın olması, müşterilere büyük kolaylık sağlar.



Mevcut Nedir?



Mevduat, bankalara belirli bir süreliğine yatırılan paradır. Başta vadeli ve vadesiz mevduat olmak üzere birçok mevduat çeşidi vardır.



Mevduat Türleri Nelerdir?



Mevduat, ''mudiler açısından mevduat'' ve ''vadeler açısından mevduat'' olmak üzere ikiye ayrılır.



1- Mudiler Açısından Mevduat Türleri



1.A. Tasarruf Mevduatı:



Banka müşterilerinin en çok tercih ettiği mevduat türlerinden biridir. Paralarını evde tutmak istemeyenler ve birikimlerinden gelir elde etmek isteyenler tasarruf mevduat hesabı açtırabilir. Bu hesap sadece kişilere özeldir, ticari kurumlar tasarruf mevduatının olanaklarından faydalanamaz.



1.B. Resmi Kurumlar Mevduatı:



İcra ve iflas mahkemelerinin açtığı hesaplara resmi kurumlar mevduatı adı verilir. Bunun dışında mahkemeler de resmi kurumlar mevduatı açtırabilir.



1.C. Ticari Kuruluşlar Mevduatı



Genel ve karma bütçeli ticari kuruluşlar dışında döner sermayeli şirketlerin de açabileceği hesap türüne ticari kuruluşlar mevduatı denir. Dernekler ve sendikalar da ticari mevduat hesabı açarak faiz getirisi elde edebilir.



Mudiler açısından diğer mevduat türleri şunlardır: Bankalar Arası Mevduat ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı.



2- Vade Açısından Mevduat Türleri



1.A. Vadeli Mevduat:



Bankalara aylık ya da yıllık vade ile yatırılan paraya vadeli mevduat denir. Müşteriler, öncesinde banka ile belirlediği süre boyunca yatırdığı parayı çekemez. Hem Türk Lirası hem de dövizli mevduat hesabı açmak mümkündür. Mevduat faizleri hem bankaya hem de paranın türüne ve miktarına göre farklılık gösterir.



1.B. Vadesiz Mevduat:



İstenildiği zaman çekilmek üzere bankaya yatırılan paraya vadesiz mevduat adı verilir. Vadeli mevduattan en büyük farkı faiz getirmemesidir. Genellikle alışverişler yaparken nakit para kullanmak istemeyenler tarafından açılır. Vadesiz mevduat hesapları istenildiği zaman kolaylıkla kapatılabilir.



1.C. İhbarlı Mevduat:



İhbarlı mevduat hesaplarından para çekebilmek için bir hafta önce bankaya yazılı ihbar verilmelidir. Eğer bankaya öncesinde haber verilmezse, müşterilerin talepleri banka tarafından reddedilir.



1.D. Birikimli Mevduatı:



Yıllık faiz oranlarının hesaba aktarıldığı mevduat türüne birikimli mevduat denir. Birikim yapmak isteyenlerin tercih ettiği bu mevduat türü asgari 3 yıllık vade ile açılıyor. En uzun vade süresi ise 10 yıl olarak belirlenmiştir. Ek olarak müşterilere ayda ya da 3 ayda bir hesaplarına para yatırma imkanı sunuluyor.