Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaMicrosoft ek işten çıkarma yapacak
HaberlerUzmanpara Haberleri Microsoft ek işten çıkarma yapacak

Microsoft ek işten çıkarma yapacak

Microsoft çalışan sayısını ocak ayında duyurduğundan daha fazla azaltacak.

11.07.2023 - 09:28 |
Microsoft ek işten çıkarma yapacak

Microsoft ek işten çıkarmalar yapacağını bildirdi. Ocak ayında yaptığı açıklama ile 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran Microsoft bu sayının artacağı yönünde GeekWire tarafından dün verilen haberi doğruladı.

Microsoft sözcüsü ek işten çıkarmalar olacağını belirtirken, bir sayı vermekten kaçındı.

Şirket dün çalışanlarına gönderdiği bir yazıda Washington eyaletinde 276 çalışanını işten çıkaracağını belirtti. İşten çıkarmalar satış ve müşteri temsilcilerinde yoğunlaştı.

Manzara keyfi pahalıya mal oldu! Otomobil 150 metreden denize uçtu

Manzara keyfi pahalıya mal oldu! Otomobil 150 metreden denize uçtu

Cari işlemler hesabı belli oldu

Cari işlemler hesabı belli oldu