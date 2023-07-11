Microsoft ek işten çıkarma yapacak

Microsoft ek işten çıkarmalar yapacağını bildirdi. Ocak ayında yaptığı açıklama ile 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyuran Microsoft bu sayının artacağı yönünde GeekWire tarafından dün verilen haberi doğruladı.

Microsoft sözcüsü ek işten çıkarmalar olacağını belirtirken, bir sayı vermekten kaçındı.

Şirket dün çalışanlarına gönderdiği bir yazıda Washington eyaletinde 276 çalışanını işten çıkaracağını belirtti. İşten çıkarmalar satış ve müşteri temsilcilerinde yoğunlaştı.