Microsoft, Fransa'ya yatırım yapacak

Açıklamalar, amacı yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için yedincisi düzenlenen Fransa'yı Seçin Zirvesi'nin hemen öncesinde geldi.

Haberin Devamı

Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirme hamlesinin, teknoloji devinin 41 yıl önce Fransa'ya gelişinden bu yana yaptığı en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Fransa'nın doğusunda yeni bir veri merkezi kurulurken, Paris bölgesindeki ve güneydeki Marsilya kentindeki mevcut tesisler genişletilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden pazar günü yapılan açıklamaya göre, e-ticaret devi Amazon Fransa'da 1,2 milyar eurodan fazla yatırım yaparak 3.000'den fazla istihdam yaratacak.

Yapılan açıklamada, bu paranın Amazon Web Services'in (AWS) bulut altyapısının, özellikle de üretken yapay zekanın ve paket teslimat hizmetinin lojistik altyapısının geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Haberin Devamı

ABD'li şirket, 2024 yılında Fransa'da 2.000 yeni istihdam yaratacağını ve bu sayede yıl sonuna kadar ülkedeki personel sayısını, ağırlıklı olarak lojistik merkezlerinde olmak üzere 24.000'e çıkaracağını duyurdu.

Fransa'yı Seçin Zirvesi başlarken, aralarında ABD'li Pfizer ve İngiliz AstraZeneca'nın da bulunduğu çok sayıda ilaç grubu pazar günü Fransa'nın sağlık sektörüne bir milyar eurodan fazla yatırım yapma taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.

Şu ana kadar açıklanan en büyük sanayi projesi, karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilecek potansiyel bir gübre fabrikasıdır.