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Milli Emlak'tan ödenmeyen borçlara yapılandırma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15.07.2021 - 14:11 | | AA
Milli Emlak'tan ödenmeyen borçlara yapılandırma

Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran 2021 itibarıyla ödeyemedikleri "kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu borçlarına ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan sağlanacak.

Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim yapılacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos

Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.

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