MKK'da saklanan menkul kıymet değeri 2 trilyon lirayı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Twitter hesabından, kayden saklanan menkul kıymet değerlerine ilişkin paylaşım yaptı.

19 Ekim 2020 piyasa kapanışı itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Ülkemiz ekonomisi ve piyasalarımız geliştikçe bu değer artmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, 2,01 trilyon lira değerindeki menkul kıymetlerin 1,55 trilyon lirasını pay senetleri, 168,8 milyar lirasının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 150,52 milyar lirasının yatırım fonları, 146,81 milyon lirasının yapılandırılmış ürünler ve 135,01 milyar lirasının özel sektör borçlanma araçları oluşturduğu kaydedildi.