Moody's, İtalya'nın not görünümünü yükseltti

Moody's'den yapılan açıklamaya göre ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "Baa3" olarak teyit edildi.

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Kredi notunun görünümünü Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve iç siyasi gelişmeler nedeniyle 2022 yılı Ağustos ayında "negatif"e çeken Moody's, 18 ay aranın ardından görünümü yeniden "durağan" seviyesine yükseltti.

Moody's görünümün yükseltilme kararının ülkenin ekonomik gücüne, bankacılık sektörünün sağlığına ve hükümetin borç dinamiklerine ilişkin beklentilerin istikrara kavuştuğunu yansıttığına işaret etti.