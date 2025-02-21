Moody's, Nissan'ın notunu düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, kıdemli teminatsız kredi notu "Baa3"ten "Ba1"e çekildi. Moody's Derecelendirme Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Dean Enjo, "Not düşürülme, Nissan'ın kredi profilindeki bozulmayı ve zayıflığın devam edeceği beklentisini, özellikle de otomotiv iş kolundaki serbest nakit akışı ve FAVÖK marjındaki bozulmayı yansıtıyor" dedi. Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek.

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Enjo, "Olumsuz görünüm, şirketin yeni yeniden yapılanma planının uygulanması, eskiyen ürün yelpazesinin yenilenmesi ve küresel ticaret politikalarıyla ilişkili riskleri dikkate alıyor" şeklinde görüş belirtti.