Moody's, Türkiye raporu için takvimini belirledi

Moody's'in, 2024 yılı için ülkelerin kredi notu görünüm raporuna ilişkin takvimi yayınlandı.

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Takvimde Moody's'in Türkiye için ilk rapor tarihi 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihi 19 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Türkiye, Moody's takviminde 2024 yılında değerlendireceği ilk ülke olarak yer alıyor.

2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayınlamadı.

Moody's bu tarihin ardından açıkladığı "Kredi Görüşü" raporunda Türkiye'nin not görünümünün "durağan" olduğunu hatırlatarak, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B3" seviyesinde bulunuyor.

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2024 TAKVİMİ NETLEŞTİ

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024, CI Ratings, 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihleri için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayınlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te "negatif"ten "durağan"a, S&P Global 30 Kasım 2024'te "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. İki kurum da kredi notunu "B" olarak teyit etti.