Moody's'den Çin için büyüme tahmini

Moody's, Çin'in dördüncü çeyrek GSYH büyümesinin %4,5 civarında olacağını, 2025'te %4,2'ye ve 2026'da %3,8'e gerileyeceğini öngördü.

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Çin'in politika destek önlemleri potansiyel ticaret kısıtlamalarına yanıt olarak gelişebilirken, politikaların etkiyi ne ölçüde hafifletebileceği belirsizliğini koruyor.

Analistler, “Ekonomik belirsizlik, finansal tasarrufların düşük getirisi ve emlak fiyatlarındaki düzeltmenin net değere vurduğu darbe, tüketici duyarlılığını ve talebini azaltıyor. Hanehalkı hedefli yeterli teşvik olmadan, iç tüketim büyümenin zayıf bir itici gücü olmaya devam edebilir" değerlendirmesini yaptı.