Moody's'ten Çin için büyüme öngörüsü

Moody's, 2024 son çeyrekte %5,4 olan GSYH büyümesinin 2025 ilk çeyrekte yıllık bazda %4,7'ye yavaşladığını tahmin etti.

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Moody's Analytics, ekonominin bir önceki çeyreğe göre sadece %0,9 büyümesinin beklendiğini belirterek, “İhracat, ABD'nin artan gümrük vergileriyle karşı karşıya ve iç talep, yüksek işsizlik ve emlak piyasasındaki düzelme nedeniyle zayıf seyrediyor” dedi.

Çin'de ilk çeyrek GSYH verileri Çarşamba günü açıklanacak.