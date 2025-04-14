Moody's'ten Çin için büyüme öngörüsü
Moody's Analytics'e göre Çin'in ekonomik büyümesi Mart çeyreğinde birçok cepheden gelen baskılar nedeniyle muhtemelen yavaşladı.
14.04.2025 - 09:49 | | Foreks Haber
Moody's, 2024 son çeyrekte %5,4 olan GSYH büyümesinin 2025 ilk çeyrekte yıllık bazda %4,7'ye yavaşladığını tahmin etti.
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Moody's Analytics, ekonominin bir önceki çeyreğe göre sadece %0,9 büyümesinin beklendiğini belirterek, “İhracat, ABD'nin artan gümrük vergileriyle karşı karşıya ve iç talep, yüksek işsizlik ve emlak piyasasındaki düzelme nedeniyle zayıf seyrediyor” dedi.