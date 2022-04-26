Moody's'ten küresel enflasyon uyarısı

Moody's'ten yapılan açıklamada artan gıda ve yakıt fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen tedarik zinciri kesintilerinin etkisiyle enflasyonist baskıların daha belirgin olacağı, beklenenden daha uzun süreceği belirtildi.

BloombergHT'de yer alan habere göre gelişmiş ekonomilerde artan iş gücü maliyetlerinin ve enflasyon beklentilerinin riskleri yükselttiğine işaret edilen açıklamada kalıcı olarak artan enflasyonun özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı, faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde ülkeler için olumsuz kredi etkilerine sahip olacağı aktarıldı.

Açıklamada "Küresel enflasyonun bu yıl yüksek kalmasını, 2023 yılının ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesini bekliyoruz. Enflasyon riskleri yukarı yönlü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyonun daha "inatçı" olması durumunda ülkelerin uzun süre daha yüksek fonlama maliyetlerine maruz kalacağına dikkat çekilen açıklamada uzun süren yüksek enflasyonun sosyal ve politik riski daha da artıracağı ifade edildi.