Morgan Stanley, 100 kişiye istihdam yaratacak

Mart ayında yayınlanan ve yakından takip edilen Z/Yen küresel finans merkezleri araştırması, New York'u dünyanın en iyi finans merkezi olarak belirlerken Londra'yı ikinci sıraya yerleştirdi. Frankfurt da Paris'in üzerinde yer aldı.

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Ancak Le Maire gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'li bankanın yanı sıra First Abu Dhabi Bank ve Nijerya'nın Zenith Bank'ından gelen yeni işlerin Paris'in Avrupa'da önde gelen bir finans merkezi olarak rolünü vurguladığını söyledi.

Morgan Stanley geçen yıl Paris'teki personel sayısını 2025 yılına kadar 500'e çıkarmayı planladığını söylemişti.