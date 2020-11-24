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24.11.2020 - 07:42 |

Morgan Stanley dolarda gerileme bekliyor

Morgan Stanley gelecek yıl dolarda gerileme bekliyor.

Morgan Stanley dolarda gerileme bekliyor
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Kuruluşun değerlendirmesinde gelecek yıl aşıların yaygın olarak kullanılması halinde EURUSD paritesinin 1,25 düzeyine kadar yükselmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Özellikle emtia gücü olan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı yükselmesini beklediğini kaydeden kuruluş, AUD/USD'de 0.77, NZD/USD'de 0.74 ve USD/CAD'da 1.23 düzeylerini tahmin etti.

GBPUSD'nin Brexit'e çözüm halinde 1,36 düzeyine kadar yükselebileceğini vurgulayan Morgan Stanley, bunun ardından ise paritede düşüş bekliyor.

Kuruluş, 2021 genelinde USDJPY'de de düşüş tahmin ederken, 2023 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı yapacağı beklentilerinin yoğunlaşması ile paritede yıl sonunda güçlenme olabileceğini belirtti.

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