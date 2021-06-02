Morgan Stanley petrol tahminini revize etti
Morgan Stanley bugün yayınladığı raporda petrol fiyatları için kısa ve uzun vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Brent petrolü için 2021 dördüncü çeyrek tahminini 65 dolar/varilden 67,5 milyar dolara çıkaran Morgan Stanley, 2022'nin ilk yarısı için beklentisini de 60 dolar/varilden 65 dolar/varile yükseltti. Morgan Stanley, 2022 yılının ikinci yarısı için daha önce 55 dolar/varil olarak duyurmuş olduğu tahmini de 65 dolar/varil olarak güncelledi.
Brent petrol için uzun vadeli fiyat görünümü de 50 dolar/varilden 60 dolar/varile revize edildi.
Batı Teksas petrolü için de tahminlerinde değişiklik yapan Morgan Stanley, 2021 dördüncü çeyrek tahminini 62,5 dolar/varilden 65 milyar dolara, 2022'nin ilk yarısı için beklentisini de 57,5 dolar/varilden 62,5 dolar/varile ve 2022 yılının ikinci yarısı için daha önce 52,5 dolar/varil olarak duyurmuş olduğu tahmini de 62,5 dolar/varile yükseltti.