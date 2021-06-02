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Morgan Stanley petrol tahminini revize etti

Morgan Stanley bugün yayınladığı raporda petrol fiyatları için kısa ve uzun vadeli tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

02.06.2021 - 11:01 | | Foreks
Morgan Stanley petrol tahminini revize etti

Brent petrolü için 2021 dördüncü çeyrek tahminini 65 dolar/varilden 67,5 milyar dolara çıkaran Morgan Stanley, 2022'nin ilk yarısı için beklentisini de 60 dolar/varilden 65 dolar/varile yükseltti. Morgan Stanley, 2022 yılının ikinci yarısı için daha önce 55 dolar/varil olarak duyurmuş olduğu tahmini de 65 dolar/varil olarak güncelledi.

Brent petrol için uzun vadeli fiyat görünümü de 50 dolar/varilden 60 dolar/varile revize edildi.

Batı Teksas petrolü için de tahminlerinde değişiklik yapan Morgan Stanley, 2021 dördüncü çeyrek tahminini 62,5 dolar/varilden 65 milyar dolara, 2022'nin ilk yarısı için beklentisini de 57,5 dolar/varilden 62,5 dolar/varile ve 2022 yılının ikinci yarısı için daha önce 52,5 dolar/varil olarak duyurmuş olduğu tahmini de 62,5 dolar/varile yükseltti.

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