Morgan Stanley petrol tahminini yükseltti
Morgan Stanley, 2024 yılı son çeyrekte brent petrolün 80 dolar/varil olmasını bekliyor.
09.10.2024 - 10:16 | | Foreks Haber
Morgan Stanley, 2024'ün son çeyreğinde brent ham petrolü için tahminini, jeopolitik risklerin artmasını gerekçe göstererek daha önceki tahmini olan 75 dolardan 80 dolar/varile yükseltti.
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Morgan Stanley, talebin beklenenden daha zayıf olduğunu ve arzın güçlü olduğunu söyleyerek temkinli davranıyor. Bu nedenle de gelecek yıl piyasadaki arz fazlasının artacağı uyarısında bulunuyor.