Morgan Stanley petrol tahminini yükseltti

Morgan Stanley, 2024'ün son çeyreğinde brent ham petrolü için tahminini, jeopolitik risklerin artmasını gerekçe göstererek daha önceki tahmini olan 75 dolardan 80 dolar/varile yükseltti.

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Morgan Stanley, talebin beklenenden daha zayıf olduğunu ve arzın güçlü olduğunu söyleyerek temkinli davranıyor. Bu nedenle de gelecek yıl piyasadaki arz fazlasının artacağı uyarısında bulunuyor.