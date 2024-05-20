Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Morgan Stanley, S&P 500 beklentisini değiştirdi
Haberler Uzmanpara Morgan Stanley, S&P 500 beklentisini değiştirdi

Morgan Stanley, S&P 500 beklentisini değiştirdi

Morgan Stanley'den Michael Wilson, S&P 500'ün Haziran 2025'e kadar %2 yükseleceğini öngördü.

20.05.2024 - 15:04 | | Foreks Haber
Morgan Stanley, S&P 500 beklentisini değiştirdi

Wilson daha önce S&P 500'ün aralık ayına kadar yüzde 15 düşeceğini tahmin ediyordu. Piyasalar yükselmeye devam ettikçe 2023'e ilişkin düşüş beklentisi gerçekleşmeyen Wilson, S&P 500 için yıl sonu hedefini 4.500'den 5.400 puana yükseltti.

Haberin Devamı

Wilson, "ABD'de mütevazı katsayı sıkıştırmasının yanı sıra güçlü bir EPS büyümesi öngörüyoruz" dedi.

Deutsche Bank AG stratejistleri de 2024 sonu hedeflerini 5.100'den 5.500'e yükseltti.

Aşırı hız yapan sürücü park halindeki araçlara çarptı

Aşırı hız yapan sürücü park halindeki araçlara çarptı
Trump’ın sağ kolundan şok itiraf! Trump’tan para çalmış

Trump’ın sağ kolundan şok itiraf! Trump’tan para çalmış