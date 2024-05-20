Morgan Stanley, S&P 500 beklentisini değiştirdi

Wilson daha önce S&P 500'ün aralık ayına kadar yüzde 15 düşeceğini tahmin ediyordu. Piyasalar yükselmeye devam ettikçe 2023'e ilişkin düşüş beklentisi gerçekleşmeyen Wilson, S&P 500 için yıl sonu hedefini 4.500'den 5.400 puana yükseltti.

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Wilson, "ABD'de mütevazı katsayı sıkıştırmasının yanı sıra güçlü bir EPS büyümesi öngörüyoruz" dedi.

Deutsche Bank AG stratejistleri de 2024 sonu hedeflerini 5.100'den 5.500'e yükseltti.