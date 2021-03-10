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Morgan Stanley'den ABD tahmini

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte pandemi öncesi GSYH'ya ulaşmasını bekliyor.

10.03.2021 - 07:59 | | Foreks
Morgan Stanley'den ABD tahmini

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, karara gerekçe olarak son dönemde ekonomik görünüm konusunda oluşan olumlu trend gösterildi.

ABD ekonomisi için 2021 yılı 4. çeyrek büyüme tahmini %7,6'dan %8,1'e çıktı. 2022 büyüme tahmini ise %2,9'dan %2,8'e düşürüldü.

Değerlendirmede ABD GSYH'sının 1. çeyrek sonunda pandemi öncesi düzeye ulaşacağı, üretim açığının yıl sonunda %2,7 ile 1970'lerden bu yana en yüksek seviyeye geleceği öngörüldü. İşsizlik 2021 için %4,9, 2022 için de %3,9 tahmin edildi.

Morgan Stanley enflasyonun ise Nisan ve Mayıs aylarında %2,6 seviyelerine yükselmesinin ardından yılı %2,3 düzeyinde kapatacağını belirtti. 2022 yılında enflasyonun bir süre anılan seviyede kalacağı tahmini yapıldı.

Raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya 2022 Ocak ayında başlayacağı ancak 2023 yılına kadar önemli bir sıkılaştırma adımı atmayacağı da belirtildi.

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