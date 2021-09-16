Morgan Stanley'den petrol tahmini

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda stoklarda yaşanan erimenin petrol piyasalarının tahmin edilenden daha sıkı durumda olduğu yorumu yapıldı. Bu durumun petrol piyasalarının tahmin edilenden daha düşük arza sahip olduğuna işaret edildiği vurgulandı.

Değerlendirmede ABD'nin kaya petrolü üretiminin gelecek yıl artacağı, ancak bu artışın 2016-2018 dönemi ile aynı ölçekte olmayacağı da öngörüldü. Gelecek yıl OPEC’in piyasayı dengeleyebileceği belirtildi.