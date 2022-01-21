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Morgan Stanley'den petrol tahmini

Morgan Stanley petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesini görmesini bekleyen bankalara katıldı.

21.01.2022 - 08:15 |
Morgan Stanley'den petrol tahmini

Petrol fiyatlarının bu yıl 100 dolar/varil seviyesini görmesini bekleyen yatırım bankaları arasına Morgan Stanley de katıldı. Banka, brent petrolde fiyatın üçüncü çeyrekte 100 dolar/varil seviyesini göreceğini tahmin etti.

Morgan Stanley yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, 2021 yılında önemli düşüş gösteren petrol stoklarının bu yılın sonuna doğru daha da aşağı geleceğini, atıl kapasitenin halihazırdaki 3,4 milyon varil/günden 2 milyon varil/güne ineceğini öngördüklerini belirtti.

Petrol ürünleri tüketiminin güçlü olmaya devam etmesi nedeniyle fiyatların 90 dolar/varil seviyesine yaklaştığında talebin aşınmaya başlayacağı yönündeki öngörüsünden vazgeçen Morgan Stanley, yaz aylarında talebin 1,5 milyon varil/gün daha artacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

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