Morgan Stanley'den petrol tahmini
Morgan Stanley stratejistleri geçtikleri bir bilgi notunda 2023 yılı ilk çeyreğinde petrol arzında hafif bir fazla yaşanacağını belirterek fiyatlarda 5 dolarlık bir düşüş öngördüklerini belirtti.
25.11.2022 - 17:12 |
Aralarında Martijn Rats ve Amy Sergeant’ın da bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri geçtikleri bir bilgi notunda 2023 ilk çeyreği için brent petrol ve ABD ham petrol için fiyat öngörülerini 5 dolar düşürerek sırasıyla 95 dolar ve 92,5 dolara indirdi.
BloombergHT'de yer alan habere göre stratejistler geçtikleri notta, “Bizim değerlendirmemiz 2023 ilk çeyreğinde hafif bir arz fazlası, ikinci çeyrekte arz-talep eşitliği ve yılın ikinci yarısında arz açığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
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