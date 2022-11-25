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Morgan Stanley'den petrol tahmini

Morgan Stanley stratejistleri geçtikleri bir bilgi notunda 2023 yılı ilk çeyreğinde petrol arzında hafif bir fazla yaşanacağını belirterek fiyatlarda 5 dolarlık bir düşüş öngördüklerini belirtti.

25.11.2022 - 17:12 |
Morgan Stanley'den petrol tahmini

Aralarında Martijn Rats ve Amy Sergeant’ın da bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri geçtikleri bir bilgi notunda 2023 ilk çeyreği için brent petrol ve ABD ham petrol için fiyat öngörülerini 5 dolar düşürerek sırasıyla 95 dolar ve 92,5 dolara indirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre stratejistler geçtikleri notta, “Bizim değerlendirmemiz 2023 ilk çeyreğinde hafif bir arz fazlası, ikinci çeyrekte arz-talep eşitliği ve yılın ikinci yarısında arz açığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

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