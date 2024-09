Morgan Stanley'den petrol tahmini

Martijn Rats'ın da aralarında bulunduğu analistlerin notuna göre, küresel gösterge varil başına dördüncü çeyrekte ortalama 75 dolar olacak. Bu rakam, daha önce Ekim ve Aralık ayları arasında 80 dolar olarak öngörülen ve geçtiğimiz ay 85 dolar olarak açıklanan tahminle karşılaştırılıyor.

Çin talebinin zayıfladığına dair süregelen endişeler, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğine dair sinyallerle birleşince Brent kısa süre önce 2021 sonundan bu yana en düşük kapanışa geriledi.

Aynı zamanda, OPEC+'ı kendi üretim kısıtlamalarını gevşetme planını ertelemeye zorlayan üretim bolluğu devam ediyor. 9 Eylül tarihli raporda Rats ve meslektaşları, "Petrol fiyatlarının son dönemdeki yörüngesi, talebin önemli ölçüde zayıfladığı diğer dönemlerle benzerlik gösteriyor" dedi.

Zaman farkları - vadeli işlem eğrisi boyunca fiyat karşılaştırmaları - "resesyon benzeri stok birikimlerinin" yaklaştığına işaret ediyor, ancak bunu bankanın temel durumu haline getirmek için çok erken olduğunu söyledi.

Morgan Stanley'in görünüm hakkındaki yeniden düşünmesi, diğer önde gelen bankalardaki endişeler tarafından yankılandı. Goldman Sachs Group Inc. geçen ay görüşünü değiştirirken, yakın zamanda Citigroup Inc. piyasanın aşırı arzlı göründüğünü ve OPEC+ daha derin bir kesintiye gitmezse fiyatların 2025 yılında varil başına ortalama 60 dolar olabileceğini söyledi.