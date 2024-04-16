'BoJ, 2 faiz artırımı yapacak'

Morgan Stanley'in Japonya Baş Ekonomisti Takeshi Yamaguchi, Temmuz 2024'te politika faizini %0,25'e çıkarmak için 15 baz puanlık bir artışa yönelik baz senaryosunu koruyor, ancak şimdi Ocak 2025'te 25 baz puanlık bir faiz artışı daha bekliyor.

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Yamaguchi bu beklentisini ortaya koyarken, BoJ Başkanı Kazuo Uedanın enflasyonun kademeli olarak hızlanması halinde BoJ'un teşviklerin kapsamını azaltmayı değerlendireceği yönündeki daha şahin yorumlarına daha şahin bir Fed politika yörüngesine ve zayıf Japon yeni ve bahar ücret müzakerelerinin sonuçlarındaki güç nedeniyle 2024'te daha yüksek enflasyon risklerine atıfta bulunuyor.