Mortgage Nedir? Mortgage Kredisi Ne Anlama Gelir?

Ev kredisi dışında müşterilerin çekebileceği 5 çeşit Mortgage kredisi bulunuyor. Bu kredilerin ortak özelliği gayrimenkul yani taşınamaz malları kapsamasıdır. İş yeri açmak ve konut geliştirmek isteyen kişiler için çeşitli kredi seçenekleri sunuluyor. Arsa satın almak ve inşaat için de kredi çeşitleri mevcut. Son olarak refinansman adı verilen bir Mortgage kredisi daha mevcut. Daha önce başka bir bankadan çekilmiş olan bir krediyi kapatmak isteyenler refinansman kredisi çekebilir.

Mortgage Nedir?

Mortgage kredisi ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere verilen bir kredi türüdür. Örneğin bir banka, ev satın almak isteyen müşterilere 3 - 5 yıl arası bir vade süresi tanır. Ancak Mortgage sisteminde bu süre 15 - 20 yıl arasında farklılık gösterir. En uzun mortgage vadesi ise 30 yıldır. Bu süre boyunca düşük faiz oranlarıyla kredi ödeyen kişiler 30 yılın sonunda ev sahibi olabiliyor. Bu sistem sayesinde sadece ev değil iş yeri ve arsa satın almak da çok daha kolay hale gelmiştir.

Müşterilerin gelirlerine ve kredi notlarına göre farklı ödeme planları yapılabilir. Faiz oranları da vade sürelerine göre farklılık göstermektedir.

Mortgage Kredisi Ne Anlama Gelir?

Her kredide olduğu gibi Mortgage kredisi çekebilmek için de belli başlı şartları yerine getirmek gerekiyor. Konut, arsa ya da inşaat için Mortgage kredisi çekmek isteyenlerin kredi notlarına bakılır. Kredi kartı borcu bulunmayan, daha önce çektiği kredileri zamanında ödemiş olan müşterilerin kredi notları çok daha yüksektir. Bu kişilere uygun ödeme yolları sunulur.

Borcu olanlar ise önce borçlarını kapatıp daha sonra Mortgage kredisi için başvuru yapabilir. Halihazırda bir konutu olan müşteriler ise o konutlarını ipotek ettirerek kredi çekebilir.