Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak

Yapılan açıklamaya göre Moskova Borsası'nda hisse senedi işlemleri yarın Türkiye saati ile 09.50'de başlayacak ve 14.00'te sona erecek. Açığa satış yapılamayacak.

İşlem görmelerine izin verilen hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da var.