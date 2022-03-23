Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak
Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar karşısında Moskova Borsası hisse senedi piyasasında işlemleri 24 Şubat'ta durduran Rusya Merkez Bankası, sınırlı sayıda hissenin yarından itibaren yeniden işlem görmeye başlamalarına izin verdi.
23.03.2022 - 15:57 |
Yapılan açıklamaya göre Moskova Borsası'nda hisse senedi işlemleri yarın Türkiye saati ile 09.50'de başlayacak ve 14.00'te sona erecek. Açığa satış yapılamayacak.
İşlem görmelerine izin verilen hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da var.