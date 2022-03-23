Geri Dön
UzmanparaMoskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak
HaberlerUzmanpara Haberleri Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak

Batı'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar karşısında Moskova Borsası hisse senedi piyasasında işlemleri 24 Şubat'ta durduran Rusya Merkez Bankası, sınırlı sayıda hissenin yarından itibaren yeniden işlem görmeye başlamalarına izin verdi.

23.03.2022 - 15:57 |
Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başlayacak

Yapılan açıklamaya göre Moskova Borsası'nda hisse senedi işlemleri yarın Türkiye saati ile 09.50'de başlayacak ve 14.00'te sona erecek. Açığa satış yapılamayacak.

İşlem görmelerine izin verilen hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da var.

NATO'dan açıklama! Rusya, nükleer silah kullanır mı?
'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma
Hazine Bakanlığı'ndan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!
Geçiş garantili projelerde ücret nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Kocasını öldüren kadın serbest! 4 çocuğu ve kayınpederi de şikayetçi olmadı
Fatih Terim konuştu: İtiraf edeyim, üzgünüm
Dünya devi Türkiye'ye geliyor! 1000'den fazla kişiyi işe alacak
Üç saatte 250 bin TL! Nişantaşı'ndan Diva geçti
Babasının katilini vurup, doktorun kafasına silah dayadı
Okan Buruk'tan heyecanlandıran hamle! Yeni sezon için Süper Lig iddiası
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu!
Soyadı hamlesi şoke etti! Günler sonra ortaya çıktılar
Sprey boyalı komşu kabusu! ‘Bir kadın 13 kişiyi yıldırdı’
VARVAR indirimi başladı!
NATO'dan açıklama! Rusya, nükleer silah kullanır mı?
NATO'dan açıklama! Rusya, nükleer silah kullanır mı?
'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma
'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma
Hazine Bakanlığı'ndan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!
Hazine Bakanlığı'ndan Kur Korumalı Mevduat açıklaması!
Geçiş garantili projelerde ücret nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Geçiş garantili projelerde ücret nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Kocasını öldüren kadın serbest! 4 çocuğu ve kayınpederi de şikayetçi olmadı
Kocasını öldüren kadın serbest! 4 çocuğu ve kayınpederi de şikayetçi olmadı
Fatih Terim konuştu: İtiraf edeyim, üzgünüm
Fatih Terim konuştu: İtiraf edeyim, üzgünüm
Dünya devi Türkiye'ye geliyor! 1000'den fazla kişiyi işe alacak
Dünya devi Türkiye'ye geliyor! 1000'den fazla kişiyi işe alacak
Üç saatte 250 bin TL! Nişantaşı'ndan Diva geçti
Üç saatte 250 bin TL! Nişantaşı'ndan Diva geçti
Babasının katilini vurup, doktorun kafasına silah dayadı
Babasının katilini vurup, doktorun kafasına silah dayadı
Okan Buruk'tan heyecanlandıran hamle! Yeni sezon için Süper Lig iddiası
Okan Buruk'tan heyecanlandıran hamle! Yeni sezon için Süper Lig iddiası
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
İşte Putin'in sır gibi saklanan ailesi! Ardı arkası kesilmiyor
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu!
Sırp mankene dehşeti yaşatan sevgilinin cezası belli oldu!
Soyadı hamlesi şoke etti! Günler sonra ortaya çıktılar
Soyadı hamlesi şoke etti! Günler sonra ortaya çıktılar
Sprey boyalı komşu kabusu! ‘Bir kadın 13 kişiyi yıldırdı’
Sprey boyalı komşu kabusu! ‘Bir kadın 13 kişiyi yıldırdı’
VARVAR indirimi başladı!
VARVAR indirimi başladı!