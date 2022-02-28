Moskova Borsası'nda piyasa açılışları ertelendi

Moskova Borsası döviz ve para piyasası işlemlerinin yerel saat ile 10.00'da başlayacağını bildirdi. Normal şartlarda işlemler 07.00'de başlıyordu. Borsa ayrıca, döviz repo piyasası işlemlerini durdurduğunu da açıkladı.

ABD Doları/Rus Rublesi paritesinde şu sıralarda işlemler durmuş durumda.

YABANCILARIN RUS MENKUL KIYMETLERİNİ SATMALARI YASAKLANDI

Rusya Merkez Bankası aracı kurumların, yabancı kurumsal veya bireysel yatırımcıların Rus menkul kıymetlerinde satış emirlerini yerine getirmelerini yasakladı.

Rusya Merkez Bankası açıklamasında döviz ve para piyasası dışındaki piyasaların açılmalarının gerekip gerekmediğinin henüz değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.