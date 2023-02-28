Moskova Borsası'nda TL vadeli işlemleri başlıyor
Moskova Borsası (MOEX) türev piyasasında Türk lirası - Rus rublesi ve Hong Kong doları - Rus rublesi vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı başlayacak.
28.02.2023 - 09:30 |
MOEX'ten yapılan açıklamaya göre işlemler 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla açılacak.
Açıklamada "Yeni sözleşmelerin başlatılması müşterilerin Moskova Borsası'nın döviz piyasasında Hong Kong doları ve Türk lirası ticaretine artan ilgisinden kaynaklanmaktadır" denildi.
Piyasa katılımcıları haziran, eylül ve Aralık 2023 ve Mart 2024 tarihinde sona erecek sözleşmelere erişebilecek.
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